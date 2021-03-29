النفط يتراجع بفعل تأثير السفينة الجانحة إيفر غيفن

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الاثنين، بعد التمكن من إعادة تحريك السفينة التي جنحت قبل ما يقارب الأسبوع في قناة السويس، رغم أنه لم يتضح بعد متى ستفتح القناة مجددًا أمام حركة مرور السفن.

هبوط خام برنت

وهبط خام “برنت” 1.6% إلى 63.55 دولار للبرميل، بينما خسر خام تكساس الوسيط الأميركي 1.9٪، إلى نحو 60 دولارًا للبرميل.

وتأثر النفط الخام بارتفاع معدل التذبذب في الجلسات الأخيرة، مع تأرجح خام غرب تكساس الوسيط بين المكاسب والخسائر الأسبوع الماضي.

ويتم الآن تأمين سفينة Ever Given، وفقًا لمزود الخدمات البحرية Inchcape.

ولا يزال النفط يستعد لإغلاق على مكاسب ربع سنوية للفصل الرابع على التوالي هذا الأسبوع، مدعومًا بقيود الإمدادات المستمرة التي فرضتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، والتفاؤل بأن الطلب العالمي سيتوسع مع إطلاق لقاحات فيروس كورونا.

تراكم السفن بقناة السويس

وتسببت الأزمة في قناة السويس في تراكم كبير للسفن على جانبي الممر المائي الحيوي، ودفعت بعض السفن إلى تجنب الازدحام من خلال اتخاذ المسار الأطول والأكثر تكلفة حول إفريقيا.

وزادت أسعار الناقلات مما عزز تكلفة شحن الخام حول العالم، ورفع أسعار النفط بشكل كبير.

من ناحية أخرى، صعدت معظم الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين، بعد إغلاق قياسي في “وول ستريت”، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث قام المتداولون بتقييم موجة من الصفقات المجمعة بقيمة 20 مليار دولار.

وارتفع مقياس الدولار وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

وتشكل قوة التعافي المدفوعة بحملات التلقيح التي تتسع على مستوى العالم، ومخاطر التضخم، عوامل داعمة للأسواق.

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