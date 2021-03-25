النفيعي يُجدد عضويته الذهبية في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن قيام رئيس مجلس إدارته السابق، ماجد النفيعي بتجديد عضويته الذهبية في الجمعية العمومية، اليوم الخميس.

النفيعي يسدد رسوم العضوية

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ماجد النفيعي سدد رسوم العضوية الذهبية المقررة، لينضم إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية.

وتمنت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة أن يمثل دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية، والمساهمة في دعم الراقي في كافة ألعابه وأنشطته.

وكان ماجد قد تولى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة من شهر أبريل 2018 بتكليف من وزارة الرياضة لمدة عام واحد، قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته.

الأهلي يُعاني

ويمر النادي الأهلي بفترة عدم استقرار، ودعت الإدارة برئاسة مؤمنة مؤخرًا إلى عقد جميع عمومية في الرابع من شهر أبريل المقبل، بعد تعرضه لانتقادات قوية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الراقي مؤخرًا، حيث خسر برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية ويتراجع إلى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة.

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