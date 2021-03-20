النور بطلًا لـ دوري اليد بعد مباراة مثيرة أمام الوحدة

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي النور ببطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2021، وذلك بعد الفوز على نادي الوحدة في المباراة الفاصلة.

ونجح فريق النور في التتويج باللقب، وذلك بعد الفوز على الوحدة بنتيجة 28/27.

ولجأ فريقا النور والوحدة، لمباراة فاصلة بعد تعادلهما بالنقاط (38) نقطة لكل فريق، بينما لجأ فريقا الترجي وهجر لمواجهة فاصلة لتحديد الهابط الثاني برفقة الروضة وذلك بعد تعادلهما برصيد (11) نقطة.

جدير بالذكر أن مباراة تحديد بطل دوري اليد، كانت أُقيمت في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة اليوم، على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

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