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النور بطلًا لـ دوري اليد بعد مباراة مثيرة أمام الوحدة
أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بالرياض

النور بطلًا لـ دوري اليد بعد مباراة مثيرة أمام الوحدة

2021/03/20
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النور بطلًا لـ دوري اليد بعد مباراة مثيرة أمام الوحدة فريق النور يحتفل بالتتويج
المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي النور ببطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2021، وذلك بعد الفوز على نادي الوحدة في المباراة الفاصلة.

فريق النور يحتفل بالتتويج

ونجح فريق النور في التتويج باللقب، وذلك بعد الفوز على الوحدة بنتيجة 28/27.

ولجأ فريقا النور والوحدة، لمباراة فاصلة بعد تعادلهما بالنقاط (38) نقطة لكل فريق، بينما لجأ فريقا الترجي وهجر لمواجهة فاصلة لتحديد الهابط الثاني برفقة الروضة وذلك بعد تعادلهما برصيد (11) نقطة.

فريق النور يحتفل بالتتويج

جدير بالذكر أن مباراة تحديد بطل دوري اليد، كانت أُقيمت في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة اليوم،  على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

الوحدة والنور

 


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