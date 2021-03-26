النيابة العامة: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال

المواطن- الرياض

أعلنت النيابة العامة أنها أصدرت حكمًا بالسجن 51 عامًا ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال.

تفاصيل إعلان النيابة العامة

وأشارت النيابة إلى أن الغرامات بلغت 166 مليون ريال، وشطب السجل التجاري لـ 4 كيانات، وإبعاد المتهمين الوافدين فور انتهاء عقوبتهم ومنعهم من دخول المملكة مجددًا ومنع المواطنين الاثنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما، مضيفة في الوقت نفسه إلى أن الأحكام تضمنت مصادرة مبالغ مضبوطة نقدًا تجاوزت 700 ألف ريال ومصادرة أكثر من 7 ملايين ريال من حسابات المتهمين الشخصية.

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