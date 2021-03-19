النيابة العامة توجه بالقبض على شباب قاموا بإيماءات بذيئة وهشموا زجاج مركبة

المواطن - الرياض

وجهت النيابة العامة بالقبض على المتورطين في واقعة تهشيم زجاج إحدى السيارات وعمل إيماءات مشينة وبذيئة.

وجاء توجيه النيابة بناءً على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر محتواه قيام مجموعة من الشباب، بعمل إيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة يسير بمحاذاة مركبتهم على الطريق، ومن ثم الاعتداء عليه بكسر الزجاج الجانبي لمركبته بحسب بلاغ المجني عليه.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر مجموعة من الشباب يخرجون أيديهم من نافذة مركبة وقاموا بعمل إشارات بذيئة ثم قاموا بتهشيم زجاج المركبة التي تسير إلى جوارهم.