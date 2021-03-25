النيران الصديقة تُهدي فوزًا صعبًا لـ منتخب البرتغال ضد أذربيجان

المواطن - محمد سمعه

فاز منتخب البرتغال بصعوبة على نظيره الأذربيجاني بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 العام المقبل.

أحداث مباراة منتخب البرتغال وأذربيجان:

وبدأ المنتخب البرتغالي المباراة ضاغطًا بقوة سعيًا لإحراز الهدف الأول، حيث لم تفلح المحاولات في أول 15 دقيقة من عمر الشوط الأول؛ بسبب عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وتمكنت البرتغال بعد ذلك من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ماكسيم ميدفديف لاعب أذربيجان بالدقيقة الـ36 بالخطأ في مرماه.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول، بتقدم منتخب البرتغال بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني هبط أداء البرتغال أو “سيليساو أوروبا” مع وجود محاولات هجومية خجولة من قبل منتخب أذربيجان، ولكنها لم ترتقَ لفرص هجومية خطيرة.

ولم يحدث أي جديد لتفوز البرتغال بهدف دون رد وبأداء يُوصف بأنه أداء باهت.

موعد المباراة المقبلة لـ البرتغال:

وسيلعب سيليساو أوروبا مع نظيره الصربي بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال بعد غد السبت حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.

جدير بالذكر أن مباريات أمس الأربعاء، كانت شهدت سقوط المنتخب الهولندي بفخ الخسارة ضد منتخب تركيا برباعية مقابل هدفين، بينما سقط منتخب فرنسا بفخ التعادل الإيجابي ضد منتخب أوكرانيا بهدف لكل فريق، بينما فاز المنتخب البلجيكي على منتخب ويلز بثلاثية مقابل هدف.

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