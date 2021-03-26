الهجوم أزمة المنتخب السعودي

المواطن - مروة نبيل

يُعاني المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد من أزمة على الصعيد الهجومي، حيث يُعد من أبرز المراكز التي تحتاج إلى انضمام لاعبين جدد.

المنتخب السعودي يفوز على الكويت وديًا

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الكويتي، مساء الخميس، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، وانتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأتي مباراة الأخضر ضد المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم وديًا، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة فلسطين المقبلة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الهجوم أزمة الأخضر

أكد النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، أن الأخضر يُعاني هجوميًا، وقال سلطان اللحياني: “المنتخب السعودي يحتاج مهاجمًا .. العناصر الموجودة تحتاج أساليب جديدة من رينارد”.

وفي السياق ذاته، علق عادل التويجري على مستوى الأخضر قائلًا: “لا يوجد مهاجم يعني لا نسجل ولا نجد حلولًا.. أمام الكويت لم نصل إلى المرمى بشكل جيد”.

وتابع عادل التويجري: “لا أعتقد أن عدم وجود مهاجم متميز بالمنتخب هو عدد الأجانب بالدوري .. والأندية السعودية لو أصبح أجنبي واحد فقط سوف تستقطب مهاجمًا”.

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