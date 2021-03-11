الهلاليون في انتظار الريمونتادا بعد خسارة الشباب

المواطن - محمد سمعه

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ينتظر جمهور نادي الهلال من لاعبي فريقه، القيام بالريمونتادا والعودة مرة أخرى للصدارة، وذلك بعد الهدية التي قدمها نادي الاتحاد مساء أمس الأربعاء بالفوز على الشباب في ملعب “الشرائع”.

فارق 3 نقاط يُعيد الهلال للصدارة

ويتواجد أزرق العاصمة، بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الشباب المتصدر.

وفي حال نجح أزرق العاصمة، في الفوز على الوحدة مساء اليوم، فسوف يصعد الأزرق للصدارة ويستعيدها مجددًا، بعد أن كانت شبابية في الجولات الماضية.

وكانت مباريات الأربعاء بالجولة الـ23، انتهت بفوز الفتح على الباطن، وتعادل القادسية مع العين، بينما فاز التعاون على أبها، وفاز الرائد على الفيصلي بهدف دون رد، أما الاتحاد ففاز على الشباب بثنائية لهدف.

ترتيب الرباعي الأول دوريًا

ويحتل الشباب، صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 42 نقطة، أما الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وكان نادي الهلال، حقق الفوز بصعوبة على نادي الرائد بالجولة الـ22 بنتيجة هدفين لهدف، حيث فاز الأزرق بالمباراة بسبب خطأ من الحارس الجزائري دوخة حارس الرائد الذي دخل بالكرة في مرماه، بعدما فشل في منع تصويبة سالم الدوسري المخادعة.

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