الهلال يحسم مصير جيوفينكو

المواطن - مروة نبيل

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حسمت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، موقفها من استمرار الإيطالي سيباستيان جيوفينكو مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

جيوفينكو يقترب من الرحيل:

وانتقل جيوفينكو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يناير عام 2019 قادمًا من تورنتو الكندي، ويمتد تعاقده مع الزعيم حتى 31 ديسمبر 2021.

وقال مصدر مقرب من إدارة الهلال: “إدارة النادي الأزرق ليس لديها أي توجه لتجديد عقد جيوفينكو، اللاعب الإيطالي قدم مستوى كبير منذ انضمامه للفريق، وأسهم في تحقيق العديد من البطولات، لكن لا نية لتجديد عقده”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع “كووورة”: “سبق أن ألمح اللاعب إلى أنه يريد العودة إلى إيطاليا أو خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الأمريكي، ومن المؤكد أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع الهلال”.

اللاعب الإيطالي قد يخرج من القائمة الآسيوية:

وشدد المصدر ذاته، على أن النجم الإيطالي قد يكون خارج قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الآسيوية، وذلك بسبب رغبة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، في الاعتماد على الأرجنتيني لوسيانو فييتو بدلا منه.

ويملك سيباستيان صاحب الـ34 عامًا، خبرة كبيرة، حيث إنه مثل العديد من الأندية الإيطالية، أبرزها يوفنتوس، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورنتو الكندي.

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