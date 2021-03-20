الهلال يستغل سقوط الشباب وينفرد بـ صدارة دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انفرد نادي الهلال بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على نادي القادسية، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري المحترفين.

أحداث مباراة الهلال والقادسية:

وكان الشوط الأول انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح البيروفي أندري كاريلو في إحراز الهدف الوحيد لـ أزرق العاصمة بالدقيقة الـ52.

وحاول الهلال، بعد ذلك البحث عن إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الأزرق 48 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد القادسية عند 31 نقطة.

وأُقيمت مباراة الأزرق ضد القادسية، على ملعب “الملز” في الرياض.

وكان اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال تعرض لحالة إغماء، بمفرده دون تدخل أي لاعب عليه، لكنه قام بعد ذلك وأكمل المباراة بصورة طبيعية.

ونجح الأزرق في استغلال تعثر الشباب ضد التعاون، بالفوز والانفراد بصدارة دوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم في الدوري:

وقبل مباراة الهلال والقادسية، كان التعاون فاز على الشباب بثلاثية لهدف، وفاز الفتح على الأهلي برباعية لهدف، بينما تعادل الاتحاد مع الرائد بهدف لكل فريق، وفاز الاتفاق على الفيصلي بهدف دون رد، بينما هزم نادي النصر، ضيفه الباطن بسباعية دون رد على ملعب “مرسول بارك”.

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