الهلال يكشف تفاصيل إصابة الحمدان

المواطن - مروة نبيل

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كشف نادي الهلال تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الحمدان وتسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية.

تفاصيل إصابة عبدالله الحمدان:

وكان عبدالله الحمدان قد شعر بآلام في البطن؛ ما تسبب في عدم مشاركته بالتدريبات الجماعية، أمس الاثنين، لحين خضوعه لمزيد من الفحوصات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولفت حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي تعرض لها عبدالله الحمدان لالتهاب بسيطة في عضلات أسفل البطن، ولكنه لم يكشف مدة غيابه عن الملاعب.

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الوحدة، بمشاركة النجم الكولومبي غوستافو كويلار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يستعد لمواجهة الوحدة:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

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