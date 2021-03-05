الهلال يُسجل بمهارة الشهراني والرائد يرد بالتعادل

المواطن - محمد سمعه

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سجل نادي الهلال هدفه الأول عبر النجم ياسر الشهراني، ليكسر التعادل السلبي في لقاء الرائد المقام حاليًّا.

ونجح الأزرق في إحراز الهدف الأول، بعد اختراق مميز من النجم ياسر الشهراني بالدقيقة الـ55.

ولم يفرح الأزرق كثيرًا بالتقدم، ليتعادل الرائد من ركلة جزاء عبر اللاعب المغربي كريم البركاوي خلال المباراة المقامة على ملعب الملز في الرياض.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والرائد، بالجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون أهداف.

وتميز الشوط الأول بإهدار الفرص بين الفريقين، حيث أهدر الزعيم فرصًا تهديفية محققة عبر كل من سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

ولم يحدث أي جديد، خلال أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

يذكر أنه قبل انطلاق مباراة الزعيم والرائد، كان النصر سقط في فخ التعادل ضد الاتفاق، بينما تعادل الفيصلي مع العين، وفاز أبها على الفتح بثنائية لهدف.

وتُقام مباراة الزعيم والرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وكان الزعيم فاز على الفتح في الجولة الـ21 بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز الرائد على العين برباعية دون مقابل بالجولة الماضية.

يذكر أن إدارة الهلال كانت أقالت المدرب رازفان لوشيسكو، من تدريب الأزرق، وعينت المدرب روجيرو ميكالي حتى نهاية الموسم.

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