الهيئة العامة للصحة: تعليق استخدام استرازينكا ببعض دول أوروبا إجراء احترازي

المواطن - الرياض

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أكدت هيئة الصحة العامة أن قرار بعض الدول الأوروبية بشأن تعليق لقاح كوفيد – 19 المنتج من شركة استرازينكا، هو اجراء احترازي تقوم به الجهات المعنية للتحقق من ارتباط ظهور أي أعراض جانبية خطيرة لأخذ اللقاح.

موقف هيئة الصحة العامة من تعليق استرازينكا

وأضحت الهيئة في بيان أصدرته عبر تويتر، أنها تابعت ما تم إصداره من الجهات الصحية المختصة في بعض الدول الأوروبية يوم الخميس 11/ 3/ 2021م من تعليق لقاح كوفيد – 19 المنتج من شركة استرازينكا كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا للتحقق من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة. تبعها في ذلك عدد من الدول الأوروبية.

اجراء احترازي

وأضافت الهيئة : بناء على هذه التقارير فإن هيئة الصحة العامة ممثلة باللجنة الوطنية للأمراض المعدية واللجنة الوطنية للتحصينات تؤكد بأن ما تم هو اجراء احترازي تقوم به الجهات المعنية للتحقق من ارتباط ظهور أي أعراض جانبية خطيرة لأخذ اللقاح وما تم رصده لا يتجاوز معدلات حدوثها في المجتمع ولم يظهر أي ارتباط وثيق بين الحالات المذكورة وبين اللقاح.

مأمونية اللقاحات أهمية قصوى

وكشف بيان الهيئة أن هذا الإجراء يثبت أن جميع الجهات الصحية بدول العالم ومنها الجهات الصحية المعنية بالمملكة تقوم برصد كافة الحالات التي تظهر عليها أي أعراض جانبية بعد أخذ اللقاح ودراستها للتحقق من مأمونية اللقاح وأنه حتى تاريخه لم يرصد أي أعراض جانبية للقاحات المرخصة في المملكة غير الأعراض الجانبية البسيطة والتي تم رصدها في التجارب السريرية مسبقًا.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن جميع اللقاحات المعتمدة بالمملكة أثبتت مأمونيتها وفاعليتها وتوصي الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح.

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