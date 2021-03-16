الوحدة في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لانتقادات قوية، بعد تراجع مستواه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الوحدة يسقط برباعية:

ولعب الوحدة ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بهزيمة فرسان مكة برباعية مقابل هدف.

وتجمد رصيد فرسان مكة عند 27 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع.

انتقادات لتراجع مستوى فرسان مكة:

وأبدى النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، استياءهم من تراجع مستوى فرسان مكة ضد أبها، مؤكدين أن الفريق ظهر بمستوى مخيب للآمال، وقال ماجد التويجري: “دفاع الوحدة “شوارع” والفريق دخل في مرحلة الخطر”.

وعلق عيد الثقيل قائلًا: “كل نتائج فرسان مكة في الفترة الماضية سيئة، وفي رأيي هو أكثر المرشحين إلى الهبوط رغم موقعه الحالي في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وفي السياق ذاته، قال محمد الماس: “هناك مشكلة إدارية كبيرة في صفوف النادي، وأما تصحيح المسار أو النتيجة ستكون مؤلمة لجماهير الفريق”.

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