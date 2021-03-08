اليمن يندد بلقاء مسؤولة الصليب الأحمر بضابط إيراني في صنعاء

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قالت وزارة الخارجية اليمنية، مساء أمس الأحد، إنها وجهت مذكرة احتجاج إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول لقاء رئيسة بعثة اللجنة لدى اليمن كاترينا ريتز، بالمدعو حسن إيرلو قائد الحرس الثوري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله “إن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول لقاء رئيسة بعثة اللجنة لدى اليمن كاترينا ريتز، بالمدعو حسن ايرلو، قائد الحرس الثوري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والمدرج على القائمة السوداء للجمهورية اليمنية”.

وأضاف المصدر “أن الوزارة تنتظر إيضاحات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول ملابسات الخطأ الذي وقع فيه مكتب الصليب الأحمر”.

اتخاذ إجراءات سيادية

وتوعد باتخاذ” الإجراءات السيادية وفقاً للقانون اليمني”.

وعقد ما يطلق عليه الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء والضابط في الحرس الثوري الإيراني، حسن إيرلو، في وقت سابق (الأحد)، اجتماعا بممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كاترينا رينز، وهو ما قوبل بانتقاد واسع من اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه خرقاً “للعرف الدبلوماسي”، وطالبوا حكومتهم باتخاذ موقف.

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