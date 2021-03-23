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اليوناني دونيس مدربًا لنادي الوحدة رسميًّا
بعد إقالة الأردني محمود حديد

اليوناني دونيس مدربًا لنادي الوحدة رسميًّا

2021/03/23
الساعة 9:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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اليوناني دونيس مدربًا لنادي الوحدة رسميًّا دونيس - المصدر @alwehdaclub1
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة، قبل قليل، عن تعاقده بشكل رسمي مع المدير الفني اليوناني دونيس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

دونيس يقود الوحدة:

وكشف حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التعاقد مع اليوناني دونيس دون توضيح أي تفاصيل أو الإعلان عن مدة التعاقد، ولكن يتوقع أن يقود الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

مدرب الوحدة الجديد دونيس
دونيس – المصدر @alwehdaclub1

وجاء التعاقد مع دونيس بعدما أقال مجلس إدارة النادي المدير الفني الأردني محمود حديد من تدريب الفريق الأول لكرة القدم قبل بضعة أيام بعد الخسارة أمام العين برباعية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأمل الإدارة في تصحيح أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة سريعًا، خاصة أنه يستعد لمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021، يوم الأربعاء الموافق 7 إبريل، في مكة المكرمة.

الوحدة
فريق الوحدة – المصدر spl

الوحدة يُعاني:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من تراجع النتائج في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب جماهيره، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.

دوري محمد بن سلمان
فريق الوحدة – المصدر spl


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