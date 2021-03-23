اليوناني دونيس مدربًا لنادي الوحدة رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة، قبل قليل، عن تعاقده بشكل رسمي مع المدير الفني اليوناني دونيس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

دونيس يقود الوحدة:

وكشف حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التعاقد مع اليوناني دونيس دون توضيح أي تفاصيل أو الإعلان عن مدة التعاقد، ولكن يتوقع أن يقود الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وجاء التعاقد مع دونيس بعدما أقال مجلس إدارة النادي المدير الفني الأردني محمود حديد من تدريب الفريق الأول لكرة القدم قبل بضعة أيام بعد الخسارة أمام العين برباعية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأمل الإدارة في تصحيح أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة سريعًا، خاصة أنه يستعد لمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021، يوم الأربعاء الموافق 7 إبريل، في مكة المكرمة.

الوحدة يُعاني:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من تراجع النتائج في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب جماهيره، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.

شارك الخبر







شارك الخبر