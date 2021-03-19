انخفاض أسعار النفط بسبب موجة إصابات بـ كوفيد-19

المواطن- متابعة

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، على الأخص في أوروبا، في فرض إجراءات عزل عام جديدة.

وتراجعت أسعار النفط لليوم السادس على التوالي، وهو ما يثبط الآمال في تعافي وشيك للطلب على الوقود، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.07 بالمئة إلى 59.96 دولار للبرميل، فيما هبط خام برنت بنسبة 0.16 بالمئة إلى 63.18 دولار للبرميل.

إمدادات إيران وكورونا تهزان استقرار النفط

وقال بنك غولدمان ساكس إن عوامل معاكسة مرتبطة بالطلب من الاتحاد الأوروبي وإمدادات إيران ستبطئ استعادة سوق النفط لتوازنها بواقع 0.75 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من 2021، على الرغم من أنه يتوقع أن تعوض مجموعة أوبك+ ذلك.

انخفاض أسعار الذهب

ويُذكر أن أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1733.74 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار أمس الخميس.

في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1731.50 دولار للأونصة.

وقال كبير استراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية، ستيفن إينس: الدولار يتجاوب مع ارتفاع العوائد مثلما يفعل في المعتاد، لكنه أيضًا يتفاعل مع وضع أقوى للاقتصاد الأمريكي الذي يبدو أنه يتحسن بوتيرة أسرع.

وأضاف: إذا زادت قوة الاقتصاد وما زال لا يوجد تضخم، فهذا سيئ للذهب.

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