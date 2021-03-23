انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا لمنسوبي إمارة الباحة

المواطن - واس

انطلقت اليوم بمقر ديوان إمارة منطقة الباحة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تستهدف حصول جميع منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز على لقاح كورونا، حرصًا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.

الجرعة الأولى:

وتلقى منسوبو الإمارة الجرعة الأولى من اللقاح تحت إشراف كادر طبي من وزارة الصحة، وفقًا للإجراءات الطبية المرتبطة بلقاح كورونا ، ووفقًا لتسجيلهم في تطبيق “صحتي” مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.

ونوه وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري بتفاعل منسوبي الإمارة وحرصهم على تلقي اللقاح، كما حث المواطنين والمقيمين في المنطقة على التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.

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