انطلاق مشروع "مدرستي تُبرمج" بتعليم عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

شرعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير في تنفيذ مشروع “مدرستي تُبرمج” داعية المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة وحضور اللقاءات الافتراضية المباشرة أو المسجلة المعلن عنها من خلال الرابط التالي:

‏https://backtoschool.sa/education/competition

تدريب المعلمين والمعلمات :

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة أتمت تدريب المعلمين والمعلمات في كافة القطاعات لتأهيلهم كمدربين مركزيين في مدارسهم على أن يحصلوا في نهاية المسابقة بحسب البرامج التدريبية على شهادات إتمام حضور البرنامج بمسمى “مدرب مركزي معتمد في ساعة برمجة” من المركز الوطني المهني والتعليمي، وشهادة تقدير تنفيذ برنامج في إدارة التعليم بمسمى “مدرب معتمد في ساعة برمجة” من إدارة التدريب عند تقديمه للبرنامج، كذلك سيحصل المتدرب على شهادة تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان: “تفعيل ساعة برمجة” في المدرسة من إدارة التدريب.

مشاركة الطلاب والطالبات :

وعن آلية مشاركة الطلاب والطالبات في البرنامج المفعل لساعة برمجة أشار الجوني إلى أنه بإمكان الطلاب والطالبات الاطلاع على الأدلة المتوفرة في منصة العودة إلى المدارس وتسجيل الدخول على حسابهم في ” ماين كرافت” – الإصدار التعليمي أو المتصفح حسب طريقة التفعيل في المنصة بحيث يقوم الطالب والطالبة بالتفعيل لساعة برمجة مع المعلم أو المعلمة أو بشكل فردي باتباع الخطوات الواردة في الدليل الإرشادي للطالب والطالبة والحصول على شهادة “ماين كرافت” وإرسال شهادة التفعيل لساعة برمجة إلى المعلم أو المعلمة.

تعزيز ثقافة البرمجة :

يذكر أن وزارة التعليم أطلقت مؤخرًا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، مسابقة مدرستي تُبرمج؛ لتعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية وتحسين أداء الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم وتأهليهم للمسابقات العالمية.

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