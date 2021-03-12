بأمر الملك سلمان .. إعفاء بنتن من منصبه وتكليف عصام بن سعيد بعمل وزير الحج والعمرة

صدر أمر ملكي كريم عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 408
التاريخ : 28 / 7 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.
ثانياً : يكلف معالي الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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تعليق واحد
صدرالدین الحسینی
اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام
وزیارت نبی الرحمه محمدبن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم