باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة باب رزق جميل عن فتح باب التقديم على 16 وظيفة شاغرة بالرياض وجدة والمدينة المنورة، وفقًا للتفاصيل التالية:

تفاصيل الوظائف

– مندوب توصيل، من ذوي الاحتياجات الخاصة عدد 10 وظائف، جدة: شهادة الثانوية فأعلى، القدرة على قيادة السيارة، رخصة سارية المفعول، يوجد حافز انضباط 500 ريال.

– مندوب توصيل، 3 وظائف ” المدينة المنورة “: الثانوية فأعلى، القدرة على قيادة السيارة، رخصة قيادة سارية، يوجد حافز انضباط 500 ريال.

– مندوب توصيل – عدد 3 بالرياض، نفس الشروط والحافز السابق.

روابط التقديم

ويمكن التقديم بدءًا من اليوم الأربعاء 18 / 8 / 1442 هـ، الموافق 31/ 3 / 2021 م، وحتى الاكتفاء من العدد المطلوب، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب من هنـاو هنـاوهنـا .

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