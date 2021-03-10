باتنا صاحب خامس أسرع هدف بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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نجح المغربي مراد باتنا في تسجيل هدف مبكر في شباك الباطن اليوم، ليقتحم قائمة أسرع الأهداف في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

باتنا صاحب خامس أسرع هدف

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هدف مراد باتنا في شباك الباطن جاء بعد مرور 18 ثانية فقط، ليصبح خامس أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الفتح المقامة على ملعب نادي الباطن في افتتاح منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف باتنا الذي سجله مبكرًا.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المتوقع أن يسعى الفتح للحفاظ على تقدمه، وتسجيل هدف آخر خلال أحداث الشوط الثاني، أملًا في خطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن للتعويض، والبحث عن هدف التقدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

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