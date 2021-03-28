بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من سفاح لحظة الحكم بإعدامه

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو رد فعل غير متوقع من سفاح في مصر لحظة النطق بحكم إعدامه، حيث أدار ظهره للحضور أثناء محاكمته في مصر.

وكان السفاح ويدعى قذافي فراج عبدالعاطي، الشهير بـ سفاح الجيزة، قد خرج من غرفة انتظار المساجين، متوجهًا نحو قفص الاتهام الذي يقابلها مباشرة، وقف وسط عدد من المتهمين الآخرين قبل بدء الجلسة مباشرة.

وتحدث السفاح إلى أحدهم وابتسم مع الآخر، وهو مرتدي البدلة الحمراء، في مشهد لم يتكرر أمامهم كثيرًا، فكانت فرصتهم للتحدث معه قبل بدء جلسة النطق بالحكم عليه بالإعدام للمرة الثانية في أقل من 72 ساعة.

وعند النطق بالحكم وقف قذافي مستديرًا وأعطى ظهره للحضور، ليستمع إلى نص النطق بالحكم عليه ووجه مخفي عن الجميع.

وجاء نطق الحكم كالتالي: “حكمت المحكمة حضوريًّا وباجتماع الآراء بإعدام المتهم قذافي فراج عبدالعاطي”.

وبعد النطق بالحكم وقف المتهم يتمايل داخل القفص ويبعث بقدميه في الحائط، دون أن يلتفت للحضور.

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