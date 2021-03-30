بالفيديو.. طريقة سهلة لاحتراف الإكسيل والجداول المحورية

المواطن - الرياض

نشر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة احتراف برنامج الإكسيل.

إذا أردت تحترف برنامج الاكسل؛ فلابد تمر على أحد أهم المزايا فيه، هي "الجداول المحورية"!

هذه الميزة تضاعف فائدة الاكسل وسرعة العمل معه بشكل سحري ومميز

في المقطع التالي شرحتها بشكل بسيط جداً دون الدخول في أعماقها، لتتعرف على ماهي وكيفية عملها في الاكسل وكذلك جداول بيانات Google pic.twitter.com/ajUCJAbKV7 — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) March 26, 2021

الجداول المحورية

وقال الحمادي، معلقًا على المقطع: “إذا أردت تحترف برنامج الإكسيل؛ فلا بد أن تمر على أحد أهم المزايا فيه، هي “الجداول المحورية”!

فائدة الإكسيل

وأضاف هذه الميزة تضاعف فائدة الإكسيل وسرعة العمل معه بشكل سحري ومميز.

في المقطع التالي شرحتها بشكل بسيط جدًا دون الدخول في أعماقها، لتتعرف على ماهي وكيفية عملها في الإكسيل وكذلك جداول بيانات Google.

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