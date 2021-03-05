بالفيديو.. مقتل 11 جنديًا تركيًا بينهم قائد الفيلق الثامن في تحطم مروحية

المواطن - متابعة

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أعلنت وزارة الدفاع التركية وفاة 11 جنديًا بينهم ضابط رفيع المستوى إثر تحطم مروحيتهم العسكرية وسط أحوال جوية شديدة البرودة في جنوب شرق البلاد.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية من موقع الحادث الأرض مُغطى بالثلوج، فيما انحسرت الرؤية بسبب سحب كثيفة في تلك المنطقة الجبلية.

مقتل قائد الفيلق الثامن

وأفاد النائب عن حزب العدالة والتنمية تولغا أغار، في تغريدة عبر موقع تويتر بمقتل الفريق عثمان أرباش في الحادثة، والفريق أرباش هو قائد الفيلق التركي الثامن.

وقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه إلى عائلة أرباش في اتصال هاتفي، وفق ما ذكرت الرئاسة في بيان.

فقدان الاتصال بالطائرة

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أنّ الاتصال بالمروحية فوق ولاية بيتليس (جنوب شرق)، فقد بعد نصف ساعة على تحليقها، وأشارت بداية إلى مقتل تسعة جنود وإصابة أربعة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنّ وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار، توجهوا إلى موقع الحادث.

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