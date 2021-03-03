‎الرئيسية
الرياضة
بانيغا وأنجوس وغريب الأفضل في فبراير بدوري محمد بن سلمان
بعد تألقهم اللافت مع فرقهم

بانيغا وأنجوس وغريب الأفضل في فبراير بدوري محمد بن سلمان

2021/03/03
الساعة 12:10 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
بانيغا وأنجوس وغريب الأفضل في فبراير بدوري محمد بن سلمان بانيغا - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

العناوين الفرعية
1 تألق هيرنانديز وإيفر بانيغا مع الشباب:
2 أنجوس أفضل حارس وغريب أفضل واعد:

اختارت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أمس الثلاثاء، مدرب الشباب، الإسباني كارلوس هيرنانديز، ولاعب فريقه، الأرجنتيني إيفر بانيغا وحارس التعاون، البرازيلي كاسيو أنجوس ونجم الأهلي، عبدالرحمن غريب لجوائز الأفضلية لشهر فبراير.

تألق هيرنانديز وإيفر بانيغا مع الشباب:

وتألق إيفر بانيغا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الجولات 16، 17، 18، 19، 20 و21 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما قاد هيرنانديز الليوث لتحقيق انتصارات متتالية ويتصدر الترتيب.

بانيغا مع الشباب
إيفر – المصدر @SPL

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، ويطمح لمواصلة انتصاراته أملًا في حصد اللقب.

الشباب
لاعبو الشباب

أنجوس أفضل حارس وغريب أفضل واعد:

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن اختيار كاسيو أنجوس كأفضل حارس مرمى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر فبراير، حيث تألق مع التعاون بشكل لافت، كما أنه الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه.

حارس التعاون أنجوس
أنجوس – المصدر @AltaawounFC

وتم اختيار نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالرحمن غريب كأفضل لاعب واعد في شهر فبراير الماضي، بعد تألقه اللافت مع الراقي خلال الجولات الأخيرة.

نجم النادي الاهلي عبدالرحمن غريب
عبدالرحمن غريب

شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :