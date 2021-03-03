بانيغا وأنجوس وغريب الأفضل في فبراير بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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اختارت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أمس الثلاثاء، مدرب الشباب، الإسباني كارلوس هيرنانديز، ولاعب فريقه، الأرجنتيني إيفر بانيغا وحارس التعاون، البرازيلي كاسيو أنجوس ونجم الأهلي، عبدالرحمن غريب لجوائز الأفضلية لشهر فبراير.

تألق هيرنانديز وإيفر بانيغا مع الشباب:

وتألق إيفر بانيغا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الجولات 16، 17، 18، 19، 20 و21 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما قاد هيرنانديز الليوث لتحقيق انتصارات متتالية ويتصدر الترتيب.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، ويطمح لمواصلة انتصاراته أملًا في حصد اللقب.

أنجوس أفضل حارس وغريب أفضل واعد:

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن اختيار كاسيو أنجوس كأفضل حارس مرمى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر فبراير، حيث تألق مع التعاون بشكل لافت، كما أنه الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه.

وتم اختيار نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالرحمن غريب كأفضل لاعب واعد في شهر فبراير الماضي، بعد تألقه اللافت مع الراقي خلال الجولات الأخيرة.

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