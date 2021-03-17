باهبري: الصدفية مرض مناعي لا علاقة له بالعدوى

المواطن - الرياض

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أوضح د. نزار باهبري، استشاري أمراض باطنية ومعدية والبورد الأمريكي، أن الصدفية مرض مناعي لا علاقة له بالعدوى، وأنه من الممكن أن تذهب من تلقاء نفسها، فهي تعتمد على الجهاز المناعي للشخص المصاب.

مضاعفات التهاب الرئة

وقال باهبري من خلال لقائه على قناة “العربية”: إن مضاعفات التهاب الرئة المرافق لجهاز التنفس الصناعي قد تحصل بسببها بكتيريا لوضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، ومن الممكن أن تسبب هذه البكتيريا التهابًا في الرئة وتختفي بالمضادات الحيوية.

وأشار إلى أنه قد تحصل مضاعفات، وأن المنطقة التي أُصيبت في الرئة تفتح بما فيه الكفاية البويصلات الهوائية، فبالتالي تحتاج إلى تمرين حتى يتعافى المريض على هذه المضاعفات.

أعراض التهاب الرئة

وقد تشمل علامات وأعراض الالتهاب الرئوي:

ألمًا في الصدر عند التنفس أو السعال.

الارتباك أو التغيرات في الوعي الذهني (لدى البالغين الذين بلغوا 65 عامًا فأكثر).

السعال، والذي قد ينتج البلغم.

إعياءً شديدًا.

الحمى والتعرق وقشعريرة.

الغثيان والقيء أو الإسهال.

ضيقًا في التنفس.

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