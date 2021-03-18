بدء القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح

المواطن - واس

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم، عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل الثالث، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات الإنتاج الحيواني، وصيانة معدات الإنتاج ، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط : https://a.dfp.edu.sa/.

شروط القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودياً، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول.

مزايا الدراسة في المعهد

وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على عدة مزايا، ومنها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، كما يحصل الخريج على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية براتب شهري 6562 ريالاً، ومكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يُعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية “هدف”، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.

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