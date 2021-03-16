بدء تقديم لقاح كورونا لمنسوبي الأحوال المدنية بالرياض

المواطن - واس

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قدم فريق طبي من منسوبي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، لقاح كورونا لمنسوبي ومنسوبات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في الرياض، وذلك في إطار استمرار تنفيذ حملة “الوقاية أمان”.

الوقاية من خطر كورونا

وقدم الفريق الطبي في الأحوال المدنية عدة نصائح توعوية وتثقيفية لمنسوبي القطاع عن مأمونية اللقاح، ومساهمته الفعّالة في الوقاية من خطر فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة الواردة فيما يتعلق بالأعراض الجانبية الخفيفة التي قد تحدث بعد أخذ اللقاح وطرق العلاج والتعامل معها.

خطة متكاملة لـ الأحوال المدنية

وتواصل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفيذ خطة متكاملة من خلال تخصيصها لمراكز ومقرات لتقديم اللقاح في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى التنسيق مع قطاعات الوزارة، والقيام بجولات ميدانية لتقديم اللقاح لعموم الراغبين في الحصول عليه من منسوبي ومنسوبات هذه القطاعات.

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