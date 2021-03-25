بديلان لـ يوسف عنبر في الأهلي في حال عدم تدريبه للراقي

المواطن - محمد سمعه

يمر النادي الأهلي بفترات صعبة لا يُحسد عليها على المستويين الإداري والفني، كلفت الفريق الكثير مثل التراجع في النتائج إضافة للتعرض لـ 5 هزائم متتالية كان آخرها أمام نادي الفتح يوم السبت الماضي.

تدريب عنبر للبكيرية قد يمنعه من الإشراف على الأهلي

وكان الراقي أعلن أمس التعاقد مع المدرب يوسف عنبر لتدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، ولكن بسبب تدريبه لنادي البكيرية قد لا يتولى تدريب الراقي بالموسم الحالي، كون لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، لا تسمح بتدريب مدرب لفريقين في نفس الموسم.

وأصبح مجلس إدارة الراقي برئاسة عبدالإله مؤمنة يُفكر في بديلين للمدرب يوسف عنبر الذي لم يتول بعد تدريب الفريق الأول بالنادي وهما، الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة الإماراتي السابق وصالح المحمدي الذي سبق له أن أشرف على الراقي في ولاية مؤقتة.

مدرب الوحدة الإماراتي السابق على رادار الراقي

ويُفكر الأهلي في استقطاب المدرب فوك رازوفيتش الذي أُقيل قبل أيام من تدريب نادي الوحدة الإماراتي وفقًا لـ “الميدان الرياضي”، أما صالح المحمدي فقد أجمعت عليه آراء عشاق الراقي وطالبوا بوجوده كون النادي حقق معه نتائج إيجابية خلال الفترة التي تولى فيها الراقي في عام 2019.

جدير بالذكر أن الراقي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.

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