برشلونة يقسو على ريال سوسيداد بسداسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة، التي أُقيمت على ملعب “أنويتا”، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز كبير بسداسية مقابل هدف.

ريال سوسيداد ضد برشلونة:

وبدأت مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة بشكل سريع، وسط محاولات قوية من لاعبي الفريق الكتالوني، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 37، قبل أن ينجح الفرنسي أنطوان جريزمان في هز الشباك.

وانتفض لاعبو الفريق الكتالوني بعد هدف جريزمان، ونجح سيرجينو ديست في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة بتقدم البارشا بثنائية دون رد.

البارشا ينتفض برباعية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن سيرجينو ديست من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد عند الدقيقة 53، وبعد 3 دقائق فقط، أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الرابع.

واستمرت سيطرة الفريق الكتالوني على أحداث مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة، قبل أن يسجل عثمان ديمبلي الهدف الخامس من عند الدقيقة 71، ونجح البديل أندير بارينيتشيا في هز شباك البارشا عند الدقيقة 77.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثاني له والسادس لفريقه عند الدقيقة 89 بتسديدة قوية، لتنتهي مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة بتحقيق البارشا لفوز هام بنتيجة 6/ 1.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 62 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 45 نقطة ليتواجد في المركز الخامس.

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