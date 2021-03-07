برنامج رياضي يكشف تفاصيل مثيرة عن مجلس إدارة النصر

المواطن - محمد سمعه

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كشف برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية تفاصيل مثيرة عن وجود استقالات داخل أعضاء مجلس إدارة نادي النصر.

وذكر البرنامج عبر حسابه في “تويتر” أن 3 من أعضاء مجلس إدارة العالمي تقدموا باستقالتهم خلال الأشهر الماضية، مع إعلانه كشف المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم الأحد من البرنامج.

أزمة إدارية بسبب قرارات إدارة السويكت

وكان العالمي مر بأزمة إدارية مؤخرًا وذلك بعد القرارات التي أصدرتها إدارة صفوان السويكت يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى خروج عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بالعالمي، وإعلانه التقدم بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية ردًا على قرارات إدارة السويكت.

النصر يحتل المركز السابع

ويحتل النصر، حاليًا المركز السابع بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، بعد التعادل مع الاتفاق.

وعانى نادي النصر من الكثير من الأزمات بالموسم الحالي، حيث كان آخرها إلزام العالمي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بدفع 20 مليون ريال لنادي فنربخشة التركي، كمستحقات في صفقة البرازيلي جوليانو لاعب أصفر العاصمة السابق.

وظهر تطور جديد قد يساعد إدارة النادي العاصمي على تخفيض المبلغ المطلوب وذلك بسبب موقف جوليانو الحالي المنضم مؤخرًا لنادي إسطنبول باشاك شهير التركي بعد الرحيل عن العالمي.

وسيساهم انتقال جوليانو إلى باشاك شهير، في تخفيض مبلغ المستحقات المطلوب، خاصة أن اللاعب البرازيلي ليس حرًا ولكنه انضم قبل نهاية عقده مع العالمي إلى فريق آخر، وهو من فسخ عقده وليس النادي، بحسب أنظمة الفيفا.

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