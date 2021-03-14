‎الرئيسية
حصاد اليوم
بسكويت الزمن الجميل .. ذكريات حنت إليها القلوب

بسكويت الزمن الجميل .. ذكريات حنت إليها القلوب

2021/03/14
الساعة 12:41 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم
0
طباعة
بسكويت الزمن الجميل .. ذكريات حنت إليها القلوب
المواطن - ولاء المطرفي

مهما نعمل جاهدين على محاولة النسيان إلا أن الذكريات تبقى محفورة بأعماقنا، وقد نستذكر في بعض الأيام لحظات عشناها بكل تفاصيلها الحلوة والمرة.

بهذا بدأ مغردو “تويتر” ذكرياتهم بـ وسم بسكويت الزمن الجميل حيث توالات ذكرياتهم وعلقت “رنيم” بقولها: نحن نحزن على الذكريات السيئة؛ لأنها سيئة، وعلى الذكريات الجميلة؛ لأنها رحلت دون عودة.

كما علقت “منى البشري” بقولها: تذكرونه؟ كان عصير العائلة المفضل ما ينقطع عنا من إدماننا له.

الزمن الجميل

وقال “محمد التميمي”: ألذ بسكويت قديم ..الكارملا كان ممتعًا.

الزمن الجميل

وعلقت “ذكرى”: ‏ملصقات بسكويت ريكو من كان يجمعها؟

 

بسكويت الزمن الجميل .. ذكريات حنت إليها القلوب - المواطن

كما قال “هدوء رجل”: “‏كل شيء قديم جميل الله يا وقتن مضى لو هي بيدينا ما يروح”.

وعلق “عبادي” قائلًا: “‏سقى الله أيام يحن لها القلب”.

وقال “فهد البراهيم”: “‏مجموعة السعادة طبعًا كل يوم صنف”.

وذكر “الغطريف”: “بعضها موجود بس تغير الغلاف الخارجي والجودة”.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :