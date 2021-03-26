بلاغ معلوماتي يقود لضبط خلية إرهابية حوثية في مأرب

المواطن - واس

أطاحت قوات الأمن في محافظة مأرب اليمنية بخلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

خلية إرهابية:

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة.

وأضاف أنه ” بعد المتابعة والرصد الدقيق والتحري لعناصر الخلية.. قام رجال الأمن بمداهمة وكر الخلية في أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب، وضُبطت أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزة الخلية”.

رصد ومداهمة:

ووفقا للمسؤول الأمني، فإن الأجهزة الأمنية استمرت لمدة، ترصُد تحركات الخلية وتجمع كافة ارتباطاتها، إلى أن قامت بمداهمة وكرها وضبط عناصرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين.

وتوعد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.

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