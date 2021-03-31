بلدي عسير يناقش شكاوى أهالي الشعف ويلتقي بالمواطنين

المواطن - سلمان ال مقرح - أبها

قام المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اليوم ممثلاً برئيس المجلس محمد بن سعيد بريق وعدد من أعضاء المجلس ومندوبي أمانة منطقة عسير بزيارة لمركز الشعف ولقاء الأهالي بمبنى بلدية الشعف الفرعية، حيث بدأ اللقاء باستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالباتهم وشكاويهم التي تتعلق بالخدمات البلدية من سفلتة وإنارة وإعادة سفلتة وفتح طرق المخططات وسفلتتها وخلافها.

مناقشات أهالي الشعف

صاحب ذلك عدد من المداخلات ومناقشة عدد من المواضيع التي تخص المواطنين في قطاع تهامة التابع لمركز الشعف والمواطنين في مركز المسقي وكافة القرى التابعة له وتدخل في نطاق خدمات بلدية الشعف.

تلى ذلك عقد اجتماع مع رئيس البلدية ومندوبي الأمانة ومناقشة ما ورد بجدول الأعمال الذي تضمن عدداً من المواضيع تخص الخدمات البلدية وما تواجهه البلدية من تحديات وعوائق تحول دون تقديم بعض الخدمات كما تم مناقشة عدد من المواضيع الأخرى والتي سوف يتم إعداد تقريرها لاحقاً والحلول المقترحة بإذن الله بمشاركة فريق عمل مشترك من المجلس والأمانة.

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