بلدي عسير يناقش شكاوى المستثمرين والمواطنين مع الأمانة

المواطن - سلمان ال مقرح - أبها

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم (73) يوم أمس برئاسة رئيس المجلس اللواء محمد بن سعيد آل بريق وحضور أعضاء المجلس وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

مناقشة الشكاوى واتخاذ القرارات

وناقش المجلس ما تم في الجلسة السابقة من شكاوى واتخاذ القرار المناسب حيالها كما تم الاطلاع على تقرير المجلس 2020 واستكمال بعض الملاحظات وإقراره بعد استكمالها وعرض تقرير زيارة المجلس للبلدية الفرعية بمدينة سلطان.

كما تم إعداد خطاب للاجتماع مع المختصين بالأمانة لعقد ورشة عمل بالإضافة إلى بقية الزيارات الأخرى للمراكز الفرعية وعرض التقارير الخاصة بزيارتها ولقاء المواطنين في كل مركز وعرض تقارير لجان المجلس.

واستعرض المجلس خطاب الأمانة بشان رسوم مواقع الرصد الآلي والاطلاع على التعاميم الواردة من أمانة المجالس البلدية، كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى ومنها عرض برنامج إجادة الذي سوف يتولى إجراءات الرقابة على المنشآت التجارية والصحية وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها.

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