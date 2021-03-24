بمساعدة الداخلية السعودية.. ماليزيا تصادر أكبر كمية مخدرات في تاريخها وزنها 16 طنًّا

المواطن - الرياض

بدعم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية ومساعدتها؛ تمكنت إدارة الجمارك الملكية الماليزية من ضبط 94.8 مليون حبة كبتاجون وزنها 16 طنًّا تحتوي على أمفيتامين، وتقدر قيمتها بحوالي 5.2 مليارات رنجت ماليزي، ومصادرتها في 15 مارس الجاري.

تعاون الداخلية السعودية مع نظيرتها الماليزية:

وبحسب ما نشرته صحيفتا “بيرتا هاريان” الناطقة بالماليزية، و”ذا صن ديلي” الناطقة بالإنجليزية؛ فإن المخدرات كانت قد خبأتها عصابة دولية في حاويات بميناء “كلانج” في ولاية “سيلانجور”، إذ تعد هذه الكمية الأكبر من المخدرات، التي يتم ضبطها ومصادرتها في تاريخ ماليزيا.

محاولة خداع السلطات:

وقال المدير العام داتوك سيري عبداللطيف عبدالقادر: إن الفضل في الكشف عن المخدرات وضبطها ومصادرتها؛ يعود إلى التعاون الوثيق بين إدارة الجمارك الماليزية والشرطة الملكية الماليزية من جهة وبين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية من جهة أخرى.

وأوضح عبداللطيف عبدالقادر أن العصابة وضعت المخدرات في إطارات “عجلة الترولي” لخداع السلطات. وأضاف أنه بعد تلقي معلومات استخبارية من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، استولى موظفو الجمارك من فرع المخدرات على ثلاث حاويات سعتها 40 قدمًا، في الميناء وبها كمية المخدرات المهربة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحاويات وصلت إلى ماليزيا من بلد في غرب آسيا، ويعتقد أنها شحنت إلى بلد في شرق آسيا.

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