بوتين يرد على بايدن: القاتل هو من يصف الآخر بذلك

المواطن - متابعة

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأميركي جو بايدن، وقال: “إن القاتل هو من يصف الآخر بذلك”.

تصريح مثير للجدل:

جاء ذلك ردًا من بوتين على تصريح مخالف للأعراف الدبلوماسية أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث قال إنه يعتقد أن نظيره الروسي “قاتل”، محذرًا من أنه “سيدفع ثمن” أعماله ما تسبب بأول أزمة دبلوماسية في ولايته.

وجاء هذا التصريح عند توجيه المذيع الشهير جورج ستيفانوبولوس في تلفزيون “إيه بي سي” الأمريكي خلال حوار الأربعاء سؤالًا مباشرًا لبايدن إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي “قاتل”، أجاب بايدن “نعم أعتقد ذلك”.

وأضاف “سترى الثمن الذي سيدفعه قريبًا”.

تسمم المعارض:

ولم يوضح ما إذا كان يشير إلى حادثة تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني في أغسطس التي نسبتها واشنطن لروسيا. ولدى عودته إلى روسيا بعد أن أمضى فترة نقاهة من خمسة أشهر في ألمانيا، أودع نافالني السجن وتطالب واشنطن بالإفراج عنه.

ولم تتأخر موسكو في إعلان استدعاء سفيرها في الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف للتشاور.

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