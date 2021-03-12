بيان أوروبي أمريكي: نجدد التزامنا الراسخ بأمن السعودية

المواطن - الرياض

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن “واشنطن تدين مع أوروبا محاولات الحوثي لاستهداف السعودية”.

التزام راسخ بأمن السعودية

وأكد البيان الأوروبي الأمريكي المشترك الالتزام الراسخ بأمن السعودية، واعتبر أن “جهودنا بدعم من السعودية والأمم المتحدة تقدم أفضل أمل للسلام في اليمن”.

أزمة إنسانية في اليمن

وتابع البيان الأمريكي الأوروبي المشترك أن ” هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن”.

وحض البيان الحوثيين على اغتنام فرصة السلام ووقف تصعيدهم في اليمن.

وأضاف بلينكن أن “واشنطن تنضم إلى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في إدانة هجمات الحوثي على مأرب”.

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