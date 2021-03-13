بيتي مارتينيز يُفاجئ النصر قبل خضوعه للفحوصات

المواطن - محمد سمعه

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أبلغ اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز نجم النصر مفاجأة سارة للجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول حول نوع إصابته، وذلك قبل خضوعه للفحوصات الطبية بعد أن تعرض لإصابة قوية في مباراة الأهلي الأخيرة.

بيتي مارتينيز لا يشعر بالإصابة بالرباط الصليبي

وكان برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قال إن مارتينيز أبلغ الجهاز الطبي بالعالمي بأنه لا يشعر بآلام قطع الرباط الصليبي في ركبته، حيث سيُجرى له اليوم السبت، أشعة الرنين المغناطيسي لتحديد نوع الإصابة بشكل دقيق.

وكشف سعود الصرامي المتحدث باسم نادي العالمي السابق، حقيقة إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب العالمي في الرباط الصليبي، وذلك بعد مشاركته في مباراة الأهلي.

مسيرة نجم النصر المنتظرة بعد خضوعه للفحص الطبي

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” أمس الجمعة : “اللاعب لا يُعاني من إصابة الرباط الصليبي، لكنه يُعاني من تمدد الرباط الجانبي للركبة، الأمر الذي لن يسمح له بالعودة لـ النصر بقية مباريات الموسم، ومن المتوقع كذلك مغادرته للولايات المتحدة الأمريكية، ثم إلى الأرجنتين للعلاج والتأهيل، والعودة لـ النصر لارتباطه بعقد مدته 4 سنوات”.

وكان الحساب الرسمي لنادي النصر أعلن عبر “تويتر” أن الفحوصات الأولية للاعب بيتي مارتينيز أظهرت إصابته في الركبة كما سيُجري اللاعب اليوم السبت، كشفًا بالرنين المغناطيسي للتأكد من نوع الإصابة ومدة العلاج.

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