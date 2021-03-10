رسميًّا.. تأجيل موعد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب

المواطن - الرياض

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أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أنه سيتم إقامة معرض الرياض للكتاب بحلته الجديدة في أكتوبر القادم.

تأجيل إقامة المعرض:

وفي التفاصيل: أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، عن تأجيل موعد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب إلى شهر أكتوبر المقبل بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في شهر إبريل؛ وذلك لأسباب احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

هوية جديدة للمعرض:

وتتولى الهيئة مسؤولية تنظيم المعرض للمرة الأولى بهوية جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانته بوصفه وجهة ثقافية مرموقة في العالم العربي.

تطبيق الإجراءات الاحترازية:

وتسعى الهيئة من خلال قرار تأجيل المعرض إلى الاستجابة للتحذيرات الرسمية، وتطبيق كافة الاحترازات الوقائية المقررة من الجهات الصحية المعنية، وتوفير الظروف الملائمة لزيارة آمنة وصحية لجميع المستفيدين من المعرض.

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