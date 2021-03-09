تاوامبا يحصد جائزة هدف الجولة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا، جائزة هدف الجولة الـ22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاوامبا يحصد هدف الجولة:

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الجمهور اختار هدف تاوامبا الذي أحرزه في شباك الباطن ليحصل على هدف الجولة الـ22.

وسجل تاوامبا ثنائية خلال أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الباطن، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2، ليحصل فريقه على نقطة هامة ويرفع رصيده إلى 32 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

وكان يُنافس المهاجم التعاوني على أفضل هدف في الجولة كل من؛ هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي، جيليرمي أوجوستو في شباك العين، والهدف الذي أحرزه نجم نادي أبها، كارلوس ستراندبيرج ليقود فريقه لتحقيق الفوز على الفتح.

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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