تداول توافق على تسجيل الوطنية للأسمدة الكيماوية للإدراج في السوق الموازية

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة اليوم الأربعاء المتضمن الموافقة على طلب الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية “الشركة” تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وبحسب ما ذكر بيان للسوق المالية على موقعها الرسمي، سيقتصر شراء هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

شراء الأسهم:

ويجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري، كما يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

شارك الخبر







شارك الخبر