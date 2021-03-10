تدمير دفاع جوي من طراز “سام 6” تابع للحوثي في مأرب

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير دفاع جوي من طراز “سام 6” تابع لميليشيات الحوثي في مأرب.

وبالأمس، أظهرت صورة المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد ركن تركي المالكي، من أمام سد مأرب، وقد ظهر بصحبته محافظ مأرب سلطان العرادة.

عملية عسكرية لتأديب الحوثيين:

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أطلق قبل يومين عملية عسكرية نوعية لتأديب الميليشيا الحوثية عبر ضربات موجعة في كلٍّ من العاصمة المحتلة صنعاء ومأرب وعدد من المناطق التي تغتصبها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

اعتراض اعتداءات الحوثيين:

وفي وقت سابق قال المالكي: إن السعودية لديها القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية.

وأضاف: للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره، مشيرًا إلى أنه لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد المملكة.

شارك الخبر







شارك الخبر