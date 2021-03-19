تذبذب أسعار النفط وبرنت ينخفض 1%

المواطن - متابعة

عاودت أسعار النفط التراجع، اليوم الجمعة، بنفس نسبة الارتفاع التي حققتها خلال تعاملات الظهيرة، وسط تذبذب كبير في الأسواق.

برنت اليوم:

وتراجع خام برنت بنسبة تقارب 1% إلى 62.5 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.65% إلى 59.62 دولار للبرميل.

وخلال تعاملات الظهيرة، زادت أسعار النفط أكثر من دولار بعد عمليات بيع كبيرة شهدتها في بداية التداولات والجلسة السابقة، إذ أطلقت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا إجراءات عزل عام، وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود.

وخلال تلك الفترة ارتفع خام برنت 1.01 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 64.29 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو ما يعادل 1.7% إلى 61.02 دولار للبرميل.

انخفاض النفط:

وانخفضت أسعار النفط لتصل خسائرها إلى 9% في الأسبوع، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 على الأخص في أوروبا في فرض إجراءات عزل عام جديدة وثبطت الآمال في تعافٍ وشيك للطلب على الوقود.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو ما يعادل 0.07% إلى 59.96 دولار للبرميل.

وهبط خام برنت عشرة سنتات أو ما يعادل 0.16% إلى 63.18 دولار للبرميل.

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