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تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 178 ريالاً

تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 178 ريالاً

2021/03/09
الساعة 11:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 178 ريالاً
المواطن - الرياض

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 203.51 ريال (54.27 دولار)، مقابل 204.84 ريال (54.62 دولار) بتعاملات الأمس.

سعر عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 178.08 ريال (47.49 دولار)، مقابل 179.42 ريال (47.80 دولار) أمس.

الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام عيار 18 نحو 152.64 ريال (40.70 دولار)، مقابل 153.63 ريال (40.02 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.72 ريال (31.66 دولار)، مقابل 119.49 ريال (31.86 دولار) أمس الاثنين.

 


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