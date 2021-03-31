تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 177.35 ريال

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31-3-2021، بمعدل ريال، إضافة إلى الانخفاض الذي مُني به المعدن النفيس في ختام التعاملات أمس والذي وصل إلى حوالي 3 ريالات.

الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 202.68 ريال سعودي مقابل 54.04 دولار أمريكي، كما سجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودي، عيار 14 نحو 118.23 ريال، مقابل 31.52 دولار.

الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 22 بـ 185.79 ريال 49.54 $، كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 بـ 177.35 ريال 47.29 $.

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 بـ 152.01 ريال 40.53 $، وسجل سعر الذهب عيار 12 بـ 101.34 ريال 27.02 $.

وعالميًا استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال تعاملات الأربعاء تزامنًا مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأم.

العقود الآجلة للذهب

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 1687.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مسجلًا 1686.65 دولار للأوقية، واستقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو عند 24.12 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للبلاتين بنحو 1% مسجلًا 1171.10 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.4% عند 2604.50 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 93.273 نقطة.

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