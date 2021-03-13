تراجع تدريجي لـ العاصفة الرملية على الرياض والدمام

المواطن - الرياض

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أظهرت خرائط الطقس أن الكتلة الغبارية الناتجة عن العاصفة الرملية “حمراء” لا زالت تؤثر على شرق ووسط المملكة، ولكن بشدة أقل مما كانت عليه خلال الساعات الماضية ويوم أمس، وذلك مع تحركها تدريجيًا نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة على شكل عوالق ترابية.

وبحسب طقس العرب، أظهرت آخر القراءات حول مدى الرؤية الأفقية تحسنها قليلاً مقارنة بيوم أمس، إذ يصل مدى الرؤية الأفقية في الدمام والرياض إلى حوالي 800 متر.

تحسن في الرؤية:

وخلال الساعات القادمة يُتوقع أن يطرأ تحسن إضافي في مدى الرؤية الأفقية مع تحرك الكتلة الغبارية نحو الجنوب الغربي، حيث يتوقع أن تؤثر على طول المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة على شكل عوالق ترابية في طبقات الجو، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق نجران وعسير والباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

وتوقع المركز، أن تؤثر العاصفة الرملية صباح السبت على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة.

الدفاع المدني يحذر:

من جانبها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة الجمعة واليوم السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

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