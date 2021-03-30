تراحم الشرقية تقدم حزمة مساعدات بأكثر من مليون و435 ألف ريال

المواطن - الرياض

قدمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية- تراحم- حزمة من المساعدات للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، شملت مواد غذائية ومساعدات نقدية وسداد للفواتير وتأثيث المنازل وتفريج كرب السجناء من خلال سداد مديونياتهم.

تفاصيل مساعدات تراحم الشرقية:

وكشف رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية، عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، عن تفاصيل المساعدات المقدمة، حيث أوضح أن اللجنة قدمت خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي 864 سلة غذائية بقيمة 414350 ريالًا، كما ساهمت في الإفراج عن 17 سجينًا معسرًا بسداد مديونياتهم التي بلغت 555.862 ريالًا.

سداد فواتير الكهرباء:

وأضاف آل سليمان: شملت المساعدات أيضًا سداد فواتير 23 أسرة من مستفيدي تراحم الشرقية بقيمة 43.322 ريالًا، وتقديم أثاث لـ56 منزلًا من مستفيدي اللجنة بقيمة 139.589 ريالًا، وسداد إيجارات 57 منزلًا بقيمة 282.500 ريال.

وتابع آل سليمان تنوعت هذه المساعدات في الربع الأول لهذا العام، كما نتطلع إلى المزيد من المساعدات لعدد أكبر من المستفيدين خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

كما أكد أن تراحم الشرقية مستمرة في خدماتها بهدف تقديم رعاية اجتماعية خيرية شاملة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

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