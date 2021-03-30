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ترتيب الأخضر بعد لقاء منتخب فلسطين
بعد الفوز على فلسطين بالتصفيات

ترتيب الأخضر بعد لقاء منتخب فلسطين

2021/03/30
الساعة 10:57 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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ترتيب الأخضر بعد لقاء منتخب فلسطين لاعبو الأخضر - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

تصدر الأخضر ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعد فوزه على فلسطين اليوم.

ترتيب مجموعة السعودية:

وجاء الأخضر في صدارة ترتيب مجموعة السعودية برصيد 11 نقطة، بعدما تمكن من تجنب الخسارة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهتين، يليه منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم برصيد 9 نقاط، من الفوز 3 مرات والخسارة في مباراتين.

المنتخب السعودي
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

وحل منتخب سنغافورة الأول لكرة القدم ثالثًا في ترتيب مجموعة السعودية برصيد 7 نقاط، حيث فاز مرتين وخسر مثلهما، وتعادل في لقاء واحد، وبفارق نقطتين عن المنتخب اليمني صاحب المركز الرابع.

وبعد خسارته اليوم، تذيل منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 4 نقاط، من 6 مباريات، حيث نجح في تحقيق الفوز بمباراة والتعادل في أخرى، وهُزم في 4 لقاءات.

منتخب السعودية
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

السعودية ضد فلسطين:

وانتهت، قبل قليل، مباراة السعودية ضد فلسطين التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بخماسية دون رد.

وتألق لاعبو الأخضر بشكل لافت في مباراة السعودية ضد فلسطين اليوم، والتي شهدت حضور جماهيري في المدرجات بنسبة 40%، وسط إجراءات احترازية ووقائية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جماهير المنتخب السعودي
جانب من الجمهور – المصدر @gsaksa


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