ترتيب الأخضر بعد لقاء منتخب فلسطين

المواطن - مروة نبيل

تصدر الأخضر ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعد فوزه على فلسطين اليوم.

ترتيب مجموعة السعودية:

وجاء الأخضر في صدارة ترتيب مجموعة السعودية برصيد 11 نقطة، بعدما تمكن من تجنب الخسارة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهتين، يليه منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم برصيد 9 نقاط، من الفوز 3 مرات والخسارة في مباراتين.

وحل منتخب سنغافورة الأول لكرة القدم ثالثًا في ترتيب مجموعة السعودية برصيد 7 نقاط، حيث فاز مرتين وخسر مثلهما، وتعادل في لقاء واحد، وبفارق نقطتين عن المنتخب اليمني صاحب المركز الرابع.

وبعد خسارته اليوم، تذيل منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 4 نقاط، من 6 مباريات، حيث نجح في تحقيق الفوز بمباراة والتعادل في أخرى، وهُزم في 4 لقاءات.

السعودية ضد فلسطين:

وانتهت، قبل قليل، مباراة السعودية ضد فلسطين التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بخماسية دون رد.

وتألق لاعبو الأخضر بشكل لافت في مباراة السعودية ضد فلسطين اليوم، والتي شهدت حضور جماهيري في المدرجات بنسبة 40%، وسط إجراءات احترازية ووقائية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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